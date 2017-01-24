В WhatsApp появился офлайн-режим

Команда популярного мессенджера WhatsApp добавила новые возможности в приложение. Одно из новшеств — возможность писать сообщения, когда соединение с Интернетом отсутствует. В этом случае, сообщения сохранятся в очереди и отправятся, когда смартфон восстановит связь.





Также разработчики увеличили в три раза лимит на одновременную отправку. Теперь можно отправить до 30 фото или видео одновременно. Еще одно изменение — обновленный экран хранилища, он позволяет удалять определенные типы сообщений, например, видео, в конкретных чатах.

WhatsApp для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.