ABBYY представила универсальный FineReader 14

Компания ABBYY представила FineReader 14 для работы с PDF и бумажными документами. Как отмечают разработчики, обновленный ABBYY FineReader стал универсальным приложением "на все руки", он позволяет не только распознавать тексты, но и полноценно работать с PDF-файлами и документами в других форматах.


Abbyy FineReader 14 позволяет создавать, просматривать, комментировать, редактировать, утверждать, сравнивать и защищать документы. Он способен распознавать 192 языка на основе кириллицы, латиницы, греческого, армянского и арабского алфавитов и иероглифического письма.

ABBYY предлагает FineReader 14 в трех версиях. Standard предназначена для использования дома или в небольших компаниях, сочетает возможности распознавания текстов и инструменты для работы с различными типами PDF. Она стоит 6 990 за версию для скачивания (бессрочная лицензия).

Business – для использования в небольших и средних компаниях. В нее дополнительно входит приложение ABBYY Hot Folder для автоматической обработки документов по расписанию (до 5 000 страниц ежемесячно), а также поддержка работы в локальной сети. Стоимость составляет 11 990 за версию для скачивания (бессрочная лицензия).

Enterprise представляет собой самую полную редакцию программы для средних и крупных компаний. Включает ABBYY Hot Folder и дополнительно поддерживает сравнение документов. Она стоит 38 990 за версию для скачивания (бессрочная лицензия). Для всех редакций также доступны годовые лицензии.

Источник
ABBYY
Теги
ABBYY PDF ABBYY FineReader OCR

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