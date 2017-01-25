HTC One M9 начал обновляться до Android 7.0 Nougat в России

Российское подразделение HTC сообщило о начале распространения прошивки с обновлением до Android 7.0 Nougat для смартфона HTC One M9. Также вышло обновление для Великобритании и вскоре ожидается в других регионах Европы.


По словам директора по продукту и сервисам HTC в регионах EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), непривязанные к операторам европейские смартфоны HTC One M9 начнут обновляться до Android 7.0 Nougat в ближайшие две недели, начиная с 17 января. Отметим, что буквально вчера обновление до Android 7.0 Nougat начали получать российские HTC 10 и HTC 10 lifestyle.

Ранее HTC обещала в четвертом квартале 2016 года обновление для HTC 10, а после — для незалоченных версий моделей HTC One M9 и One A9, тогда как операторские вариации обновятся немного позднее.

Источник
HTC Russia
Теги
смартфон ANDROID Россия HTC Android 7.0 Nougat HTC One M9

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