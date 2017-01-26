Безопасный браузер Firefox Focus заработал на 27 языках, включая русский

Организация Mozilla объявила, что ее приватный браузер Firefox Focus стал доступен на 27 языках. Напомним, Mozilla выпустила новый браузер Firefox Focus для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS, в ноябре прошло года. На момент запуска об был доступен для пользователей в России, но только на английском языке. Теперь ситуация исправлена.





Браузер на данный момент представлен на арабском, азербайджанском, чешском, валлийском, немецком, английском (США), эсперанто, чилийском испанском, обычном испанском, французском, болгарском, индонезийском, итальянском, японском, кабильском, голландском, польском, португальском, русском, сонгаи, словацком, шведском, турецком, украинском, упрощенном китайском и традиционном китайском.

Помимо новых языков в Firefox Focus 3.0 добавлена возможность изменять поисковую систему по умолчанию, а также новая кнопка кнопка для обмена веб-страницами или открытия текущей страницы в Firefox или Safari.

По словам разработчиков, Firefox Focus — это бесплатный, быстрый и простой в использовании приватный браузер, обеспечивающий безопасность пользовательских данных. Firefox Focus автоматически блокирует широкий ряд онлайн-трекеров, а также нежелательного контента, с момента запуска приложения. Для быстрого и легкого удаления истории просмотров, паролей и куки предусмотрена специальная доступная прямо на странице браузера кнопка.

За счет блокировки трекеров и нежелательного контента обеспечивается быстрая работа и загрузка. Поскольку Firefox Focus, по сути, представляет собой надсторойку к Safari, он продолжает работать как блокировщик контента и в самом Safari на iOS.

Firefox Focus для iOS доступен для бесплатной загрузки в App Store.