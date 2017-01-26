HTC приостановила распространение Android 7.0 Nougat для HTC 10 в Европе

Компания HTC приостановила распространение обновление до Android 7.0 Nougat для HTC 10 в континентальной Европе. Это подтвердил Грэм Уилер (Graham Wheeler), директор по продукту и сервисам HTC в регионах EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Обновление было выпущено в EMEA на днях.


По словам Уилера, пауза вызвана техническими проблемами и необходимостью исправить их. Как ожидается, обновление снова станет доступно в феврале 2017 года. Судя по всему, апдейт все еще доступен в Великобритании, и других регионах, не относящимся к "континентальной Европе", в том числе, России, Ближнем Востоке и Турции.

Напомним, пару дней назад российское подразделение HTC сообщило о начале распространения прошивки с обновлением до Android 7.0 Nougat для смартфонов HTC 10, HTC 10 lifestyle и HTC One M9.

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