Samsung начала распространять Android 7.0 Nougat для Galaxy S7 и S7 Edge в России

После запуска апдейта в Китае, Франции, Малайзии, Южной Корее, Великобритании и АОЭ, компания Samsung Electronics начала распространения обновления прошивки со свежей версией операционной системы Android 7.0 Nougat для флагманских смартфонов Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 edge еще в двух странах — Индии и России. Об этом сообщил профильный ресурс SamMobile.







Апдейт приносит также обновление оболочки UX. Производитель обращает внимание на возросшую скорость загрузки приложений и обновлений, обновленный дизайн Quick Panel и напоминаний, улучшенное разделение экрана Multi window для многозадачности с упрощенной настройкой, а также режимы производительности, позволяющие легко подобрать оптимальный режим, хоть для игры, хоть для более долгой автономной работы.

Напомним, программа бета-тестирования Galaxy Beta Program для Android 7.0 Nougat на Galaxy S7 и S7 Edge проходила в США, Китае, Великобритании и Южной Корее. На прошлой неделе Samsung начала распространять финальную версию прошивки с обновлением в первых регионах.