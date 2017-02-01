iOS 11 может лишиться поддержки 32-битных приложений

Компания Apple выпускает 64-битные гаджеты уже на протяжении 3-х лет, а в 2015-ом году представители IT-гиганта обязали создателей ПО для iOS также перейти на 64 бита. При запуске 32-битных приложений в последних версиях операционной системы появляется предупреждение о медленной работе смартфона или планшета. А в iOS 11 поддержки 32-битных программ может не оказаться вовсе.

Так, в бета-версии iOS 10.3 пользователь видит сообщение о необходимости обновить приложение из-за невозможности работать с ним будущем, в следующих версиях iOS.

В целом, считают эксперты, переход на 64 бита оправдан — улучшается производительность в играх и приложениях, требующих больших ресурсов.