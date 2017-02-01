В Viber для Android и iOS появились исчезающие сообщения

Команда мессенджера Viber выпустила обновленную версию приложения для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Главным новшеством апдейта Viber 6.6 стали самоуничтожающиеся сообщения.


Благодаря таким "секретным" исчезающим сообщениям, можно отправить послание кому-нибудь и это послание автоматически удалится спустя заданное время после просмотра.

Еще одно новшество — отправка коротких видеосообщений продолжительностью до 30 секунд. Для этого нужно нажать и удерживать кнопку записи, а для отправки – отпустить ее.

У пользователей iOS появилась возможность отправки медиафайлов без сжатия, а также поддержка интерактивных уведомлений iOS 10, позволяющая просматривать содержимое чата, просто зажав уведомление. У пользователей Android стала доступна опция "Очистить чат", стирающая все сообщения в чате, не удаляя самого чата.

Viber для Android и iOS доступен для бесплатной загрузки в Google Play и App Store.

Источник
Viber
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS мессенджер IP-телефония Viber

Комментарии

Из рубрикиПриложения
Apple исправляет проблемы AirPods программным апдейтом
Инструментарий Parallels Toolbox для Mac научился записывать звук с видеоэкрана
iOS 11 может лишиться поддержки 32-битных приложений

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 361
5 лучших смартфонов 2016 года 267
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 172
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 77