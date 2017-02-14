Google Карты позволяют делиться с друзьями списками любимых мест

Компания Google обновила приложение Google Maps (Google Карты) для мобильных устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Главным новшеством стала возможность создавать списки любимых мест, отправлять их другим пользователями, а также следить за чужими подборками.


Пользователь может найти одно из своих любимых заведений на карте, нажать на название и затем на иконку «Сохранить», выбрав один из уже существующих списков, например, «Интересные места» и «Избранное» или же придумать собственное название для списка и добавить заведение туда. Сохраненные подборки можно впоследствии найти в боковом меню в разделе «Ваши места» на вкладке «Сохраненные».

Google Карты для iOS и Android доступны для бесплатной загрузки в App Store и Google Play. Новая функция начала постепенно внедряться в них.

Источник
Google
Теги
смартфон ANDROID планшет Google IOS карты морько Google Maps Google Карты

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