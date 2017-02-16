LG показала интерфейс UX 6.0 для флагманского LG G6 на видео

Компания LG Electronics раскрыла подробности о новом мобильном интерфейсе UX 6.0, который будет запущен на флагманском смартфоне LG G6.


Интерфейс специально оптимизирован для дисплея FullVision, использующемся в LG G6, позволяя выполнять разные задачи в соседних окнах. Для этого используются квадратные блоки, экран как раз делится поровну на две квадратные области.


Особенности квадратных блоков используются не толкьо для просмотра разных приложений, но и разных функций внутри одного приложения. Например, в приложении камеры можно одновременно просматривать фото в одном квадрате и управлять съемкой в другом.

Напомним, для LG G6 уже официально представлен специальный экран от LG Display — 5,7-дюймовый QHD+ LCD с соотношением сторон 18:9. Разрешение нового дисплея составляет 1440 x 2880 пикселей, что дает результирующую плотность 564 точек на дюйм. Для сравнения, у LG G5 используется 5,3-дюймовый дисплей 16:9 с разрешением QHD (1440 х 2560 пикселей) и 554 ppi.

Анонс LG G6 ожидается на пресс-конференции 26 февраля к выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

Источник
LG
Теги
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