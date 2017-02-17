Британские Huawei Honor 8 начали обновляться до Android 7.0 Nougat

На днях Huawei выпустила обновление до свежей версии операционной системы Android 7.0 Nougat для смартфона Honor 8 в США. А теперь пользователи Huawei Honor 8 начали получать апдейт в Великобритании.





Прошивка содержит свежую версию фирменной оболочки — EMUI 5. Для получения обновления надо зайти в приложение HiCare. При этом смартфон должен быть куплен в Великобритании (маркировка FRD-L09C432B131), не должен быть взломан или использовать разблокированный загрузчик, также требуется британская SIM-карта и физическое расположение в Великобритании.

Напомним, ранее Huawei подтвердила планы по выпуску Android 7.0 Nougat для Honor 8 в феврале 2017 года.