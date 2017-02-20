Мессенджер WhatsApp запустил самоуничтожающиеся статусы

Команда популярного мессенджера WhatsApp добавила новую возможность в приложение. Обновленная функция Status (Статус) теперь позволяет обмениваться фотографиями и видео, а не только текстом. Эти статусы работают примерно также, как и "Истории" (Stories) в Instagram и Snapchat, самоуничтожаясь через сутки после публикации.


Для публикации пользователю надо использовать встроенную функцию камеры в WhatsApp для съемки фото или видео. Отснятый контент можно подписать, используя текстовые сниппеты, эмодзи и рисунки. Статусами можно делиться со всеми контактами, а также выбирать кому они будут видны. Через вкладку Статусов пользователь может наблюдать за обновлениями всех своих контактов, а также отвечать им в приватном режиме. Как и прочий контент мессенджера, статусы защищены сквозным шифрованием.

Новые Статусы начали внедряться в приложение WhatsApp с сегодняшнего дня и вскоре будут доступны всем пользователям iPhone, Android и Windows Phone.

WhatsApp для Android, iOS и Windows Phone доступен для бесплатной загрузки в App StoreGoogle Play и Windows Store.

Источник
WhatsApp
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS мессенджер WhatsApp

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