Московский метрополитен запустил официальное приложение для Android

Московский метрополитен выпустила официальное мобильное приложение «Метро Москвы» для устройств, работающих под управлением операционной системы Android.

Напомним, в январе вышла версия «Метро Москвы» для iOS. Как обещают разработчики, приложение способно прокладывать маршруты любой точки Москвы и Московской области с учетом всех видов городского транспорта, включая метро, МЦК, наземный городской транспорт, как Москвы, так и области, пригородный железнодорожный транспорт и аэроэкспрессы.


Оно предоставляет информацию о работе метрополитена и Московского центрального кольца, графике работы и видео-инструкция переходов с МЦК на пересадочные станции метрополитена. Также пользователь предупреждается об открытии новых станций, закрытие станций и участков линий в связи с ремонтными работами, о нештатных ситуациях в реальном времени. Приложение может дать историческую справку о каждой станции, посчитать среднюю стоимость поездки по созданному маршруту, дать информацию о перехватывающих парковках и даже проложить маршрут с учетом сотни с лишним московских достопримечательностей и памятников культуры.

«Метро Москвы» для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Московский метрополитен
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