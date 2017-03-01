Смарт-часы ASUS ZenWatch 2 и 3 обновятся до Android Wear 2.0 во втором квартале

Смарт-часы ASUS ZenWatch 2 и 3 начнут получать обновление до свежей версии операционной системы Android Wear 2.0 во втором квартале 2017 года. Это подтвердило североамериканское подразделение компании ASUS через официальный аккаунт в Twitter. Если быть точнее, по словам ASUS, обновление выйдет не раньше начала второго квартала.





Проще говоря, пользователям ASUS ZenWatch 2 и 3 стоит ожидать апдейт с Android Wear 2.0 где-то с 1 апреля, а вот конечный срок ожидания не обозначен.

Напомним, компания Google официально представила финальную версию программной платформы Android Wear 2.0 для носимых устройств в начале февраля. Android Wear 2.0 позиционируется как самое крупное обновление платформы Android Wear, после ее изначального выпуска в 2014 году.

По словам разработчиков, обнокление до Android Wear 2.0 запланировано для следующих смарт-часов: ASUS ZenWatch 2 и 3, Casio Smart Outdoor Watch, Casio PRO TREK Smart, Fossil Q Founder, Fossil Q Marshal, Fossil Q Wander, Huawei Watch, LG Watch R, LG Watch Urbane и 2nd Edition LTE, Michael Kors Access Smartwatches, Moto 360 2nd Gen, Moto 360 for Women, Moto 360 Sport, New Balance RunIQ, Nixon Mission, Polar M600 и TAG Heuer Connected.