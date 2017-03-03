В Gmail для Android появилась поддержка Exchange-задач

Разработчики из компании Google представили обновление почтового приложения Gmail для устройств, работающих под управлением операционной системы Android.





В апдейте Gmail 7.2 для пользователей Exchange появилась возможность просматривать, создавать и изменять задачи в своем Exchange-аккаунте. Еще одно новшество касается устройств Android версии 7.1 и выше. Если удерживать значок Gmail, можно не только перетащить ярлык приложения, но и быстро перейти к созданию сообщения либо выбрать другой аккаунт.

Свежий Gmail 7.2 для Android постепенно станет доступен всем пользователям для бесплатной загрузки в Google Play.