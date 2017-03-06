Количество пользователей Snapchat превысило 500 миллионов

Количество пользователей приложения Snapchat (главная фишка — сообщения с самоуничтожением) превысило 500 миллионов на Android. К сожалению, точное количество подсчитать не получится — в Play Store указывается цифра от 500 миллионов до 1 миллиарда.

Кстати, на первых после IPO торгах (2 марта) на Нью-Йоркской бирже акции компании Snap, владеющей Snapchat, выросли на 47%. На данный момент они торгуются на уровне 27 долларов за акцию.

Приложение Snapchat было запущено в 2011-ом году. Создали его студенты из Стэнфордского университета Эван Шпигель (Evan Spiegel), Фрэнк Браун (Frank Brown) и Бобби Мерфи (Bobby Murphy). Фото, видео и текст в Snapchat удаляются со смартфонов сразу после просмотра.