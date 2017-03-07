Одноклассники научились улучшать внешность в OK Live

Команда социальной сети Одноклассники выпустила обновление приложения прямых видеотрансляций ОК Live для устройств, работающих под управлением операционных систем Android и iOS. Главные нововведения апдейта ориентированы на женскую аудиторию, как раз к 8 марта.





Так, в приложении появились новые "девичьи" виртуальные маски, например, можно надеть на голову веночек или корону, а в фоне запустить бабочек и цветы.

Кроме того, появился специальный фильтр для коррекции недостатков внешности. С его помощью можно убрать темные круги под глазами, разгладить морщины, освежить увет лица и так далее. Функция по улучшению внешности включается опционально и применяется с любыми другими масками.

Приложение ОК Live для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.