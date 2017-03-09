Microsoft выпустит Windows 10 Creators Update 11 апреля

Компания Microsoft начнет распространение обновления Windows 10 Creators Update с 11 апреля 2017 года. Об этом сообщил профильный ресурс MSPoweruser со ссылкой на три собственных источника, знакомых с планами компании.


Официальная дата релиза будет названа в конце марта или в первую неделю апреля. Источник отмечает, что срок выпуска пока еще может быть перенесен, поскольку внутренние планы имеют свойство время от времени меняться.

Напомним, Creators Update представляет собой крупное обновление для операционной системы Windows 10, ранее известное под кодовым названием Redstone 2. Основное внимание в обновлении уделяется расширению творческих возможностей вообще и работе с 3D-контентом в частности. Нас ожидает новый Paint, полноценный игровой режим, продвинутый книжный магазин и многое другое.

Обновление будет предлагаться бесплатно для пользователей Windows 10 — на ПК, планшетах, смартфонах, HoloLens и так далее. Интересно, что в 2017 году пользователей Windows ожидает еще один масштабный апдейт, известный сейчас под кодовым названием Redstone 3. Он должен выйти ближе к концу года — в сентябре-ноябре.

Источник
MSPoweruser
Теги
Microsoft WINDOWS Windows 10 ОС Windows 10 Creators Update

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