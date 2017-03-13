Яндекс.Такси подскажет оптимальное место подачи

Разработчики Яндекс запустили новую возможность в сервисе Яндекс.Такси. Обновленные версии мобильных приложений Яндекс.Такси для iOS и Android научились подсказывать, куда лучше вызвать машину, чтобы доехать до цели быстрее и дешевле. Приложение способно предложить более удачную точку подачи, если она есть, и построить до нее пешеходный маршрут.





Чтобы найти оптимальную точку подачи, Яндекс.Такси анализирует возможные маршруты, загруженность дорог, число и положение свободных машин и другие факторы. Если такая точка нашлась неподалеку, то приложение покажет, как к ней пройти и сколько времени это сэкономит.

Приложения Яндекс.Такси для iOS и Android доступны в App Store и Google Play.