ВКонтакте запустила приложение VK Live для Android

Команда социальной сети ВКонтакте выпустила версию приложения VK Live для мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы Android. Напомним, приложение предназначено для проведения прямых трансляций с мобильных устройств. В декабре заработала версия для iOS, а теперь стала доступна для Android.

VK Live позволяет транслировать видео в самом приложении, а также на странице или сообществе ВКонтакте. Кроме того, можно смотреть прямые трансляции друзей и других авторов, общаться с помощью комментариев, стикеров и сердечек, также отправлять подарки авторам при просмотре, а авторы могут зарабатывать, получая подарки от пользователей в прямом эфире.

Приложение VK Live для Android и iOS доступно для бесплатной загрузки в Google Play и App Store.

Источник
VK Live
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS вконтакте трансляция VK Live

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