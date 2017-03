Microsoft начала блокировать обновления Windows 7 и 8 на системах с новыми чипами Intel и AMD

Компания Microsoft еще год назад объявила, что собирается лишить поддержки старых версий Windows новые ПК. Речь идет о Windows 8.1 и более ранних версиях на системах с процессорами Intel Kaby Lake, AMD Bristol Ridge и Ryzen.





До настоящего момента это означало в основном отсутствие официально поддерживаемых драйверов. Но теперь Microsoft пошла дальше — Центр обновления Windows (Windows Update) перестал работать с Windows 7 и Windows 8.1 на компьютерах с новыми чипами Intel и AMD.

При попытке скачать обновления через Windows Update пользователи начали получать сообщение о неподдерживаемом аппаратном обеспечении на данной версии Windows и отказе предоставлять обновления:

"Unsupported Hardware

Your PC uses a processor that isn’t supported on this version of Windows and you won’t receive updates."