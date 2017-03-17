Российский Uber начал показывать цвет машины

Разработчики сервиса Uber сообщили о появлении полезного нововведения в приложении в России. Теперь Uber способен показывать не только марка и модель, но и цвет автомобиля прямо в приложении.





После подтверждения заказа, иконка автомобиля, принявшего заказ, меняет цвет в соответствии с тем, что указан в его свидетельстве о регистрации ТС. По задумке разработчиков, так автомобиль будет быстрее и проще найти, когда водитель подъедет к указанной точке отправления.

Чтобы увидеть цвет автомобиля, нужно ввести пункт назначения, выбрать класс автомобиля и вызвать Uber. Как только ближайший водитель примет заказ, пользователь увидит его текущее местонахождение на карте и цвет автомобиля. Данные водителя и его автомобиля по-прежнему доступны в нижнем меню. Цвет машины на карте сохраняется и в том случае, если пользователи захотят поделиться маршрутом собственной поездки.

Новая функция доступна пользователям Uber по всей России. Приложение Uber для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.