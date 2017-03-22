В видеочате Google Duo появились голосовые звонки

Компания Google представила на специальном пресс-мероприятии в Бразилии обновление приложения Google Duo для Android и iOS. Напомним, Google Duo был представлен в прошлом мае, на конференции для разработчиков Google I/O 2016.





По сути, это простой видеочат для звонков один-на-один и конкурент FaceTime от Apple. Тем не менее, теперь его функциональность расширяется — к видеозвонкам добавилась возможность голосовых звонков, на случай, если видео неприемлемо или соединение с сетью оставляет желать лучшего.

Новая функция появится сегодня для бразильских пользователей, а в ближайшие дни начнется ее внедрение и для других регионов мира. Google Duo для iOS и Android можно бесплатно скачать в App Store и Google Play.