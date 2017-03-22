В видеочате Google Duo появились голосовые звонки

Компания Google представила на специальном пресс-мероприятии в Бразилии обновление приложения Google Duo для Android и iOS. Напомним, Google Duo был представлен в прошлом мае, на конференции для разработчиков Google I/O 2016.


По сути, это простой видеочат для звонков один-на-один и конкурент FaceTime от Apple. Тем не менее, теперь его функциональность расширяется — к видеозвонкам добавилась возможность голосовых звонков, на случай, если видео неприемлемо или соединение с сетью оставляет желать лучшего.

Новая функция появится сегодня для бразильских пользователей, а в ближайшие дни начнется ее внедрение и для других регионов мира. Google Duo для iOS и Android можно бесплатно скачать в App Store и Google Play.

Источник
Google
Теги
смартфон ANDROID планшет Google IOS мессенджер IP-телефония Google Duo

Комментарии

Из рубрикиПриложения
Huawei Mate 9 получил обновление с Amazon Alexa
Google Карты позволят делиться маршрутами и местоположением в реальном времени
Апдейт научил автонавигаторы Navitel предлагать альтернативные маршруты

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 433
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 178
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 108
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 89
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 70
5 процессоров Intel Kaby Lake для сборки игрового компьютера 56