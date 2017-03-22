Апдейт научил автонавигаторы Navitel предлагать альтернативные маршруты

Компания «Центр навигационных технологий» объявила о выпуске обновленной версии Навител Навигатора для устройств на базе операционной системы Windows CE. Автомобильные навигаторы с установленным обновлением смогут предлагать выбор альтернативного маршрута из трех вариантов, проложенных программой.


В левой части экрана расположены кнопки, на которых отображаются расстояние и время в пути. При переключении между тремя вариантами выбранный маршрут подсвечивается на карте синим цветом.

Кроме того, для автонавигаторов Navitel стали доступны карты релиза Q1 2017. Обновленные карты содержат более актуальную информацию о дорожно-транспортной инфраструктуре с обновлением дорожного графа, базы адресов и камер видеофиксации. Дорожная сеть дополнена новыми данными о направлении движения, развязках и скоростном режиме. Расширена база POI и добавлены новые населенные пункты с детализацией до номера дома.

Обновление Навител Навигатор 9.7.2493 доступно для Navitel E500, G500, N400 и N500.

Источник
Navitel
Теги
навигатор морько навигация карты Navitel Навител

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