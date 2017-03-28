Apple выпустила первую бету macOS Sierra 10.12.5

Компания Apple выпустила первую бета-версию грядущего обновления macOS Sierra 10.12.5, ориентированную на разработчиков и созданную для тестовых целей. Она вышла спустя всего день после macOS Sierra 10.12.4 с ночным режимом.


macOS Sierra beta 10.12.5 доступна для загрузки из Apple Developer Center разработчиками и через механизм обновления Mac App Store.

Согласно записке о выпуске, сопровождающей macOS Sierra 10.12.5, она станет небольшим обновлением с акцентом на "подкапотные" изменения, повышение стабильности, совместимости, безопасности, исправление ошибок и недочетов.

Источник
MacRumors
Теги
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