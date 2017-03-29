ABBYY научит смартфоны распознавать текст с предметов в реальном времени

Компания ABBYY рассказала о своей новой разработке — технологии под названием ABBYY Real-Time Recognition. Она предназначена для использования на смартфонах без подключения к интернету и позволяет распознавать текст с различных окружающих объектов в реальном времени.





С помощью ABBYY RTR можно "извлечь" текст с листа бумаги, вывески, паспорта, автомобильного номера, экрана монитора и так далее. При этом текст не требуется фотографировать и сохранять изображение, достаточно навести камеру на нужные поля. Распознавание выполняется прямо на устройстве.





ABBYY RTR умеет распознавать текст на 63 языках и переводить на самые распространенные языки. Последнее окажется особенно удобным в поездках за рубеж для перевода меню, вывесок и дорожных указателей.

Кроме того, компания выпустила специальный SDK для iOS и Android, который позволит сторонним разработчикам использовать технологию в своих мобильных приложениях.