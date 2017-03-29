ABBYY научит смартфоны распознавать текст с предметов в реальном времени

Компания ABBYY рассказала о своей новой разработке — технологии под названием ABBYY Real-Time Recognition. Она предназначена для использования на смартфонах без подключения к интернету и позволяет распознавать текст с различных окружающих объектов в реальном времени.


С помощью ABBYY RTR можно "извлечь" текст с листа бумаги, вывески, паспорта, автомобильного номера, экрана монитора и так далее. При этом текст не требуется фотографировать и сохранять изображение, достаточно навести камеру на нужные поля. Распознавание выполняется прямо на устройстве.


ABBYY RTR умеет распознавать текст на 63 языках и переводить на самые распространенные языки. Последнее окажется особенно удобным в поездках за рубеж для перевода меню, вывесок и дорожных указателей.

Кроме того, компания выпустила специальный SDK для iOS и Android, который позволит сторонним разработчикам использовать технологию в своих мобильных приложениях.

Источник
ABBYY
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS ABBYY

Комментарии

Из рубрикиПриложения
Apple выпустила первую бету macOS Sierra 10.12.5
Apple выпустила первую бету iOS 10.3.2
Viber запустил стикеры для фото

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 436
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 108
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 89
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 71
5 процессоров Intel Kaby Lake для сборки игрового компьютера 56
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43