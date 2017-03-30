В Telegram появились голосовые звонки

Разработчики популярного мессенджера Telegram объявили о запуске долгожданной возможности — голосовых звонков. Тестирование новой функции проводилось пару недель, а теперь она доступна в обновлении Telegram 3.18 для Android и iOS. На данной момент голосовые звонки доступны для пользователей в Западной Европе, распространение на остальной мир планируется "скоро".





Звонки получили сквозное шифрование. Для них используется одноранговое соединение, если оно невозможно, то Telegram задействует ближайший к пользователю сервер. Разработчики обещают очень высокую скорость и отмечают наличие распределенной по миру инфраструктуры. Пользователь сможет настроить от кого будут приниматься звонки, блокировать неугодных или вообще отключить данную функцию.

При этом групповых звонков пока нет и маловероятно их появление в финальной версии. Можно настроить список, от кого приложение будет принимать звонки. Как и в случае с сообщениями, для звонков достаточно знать имя пользователя, а номер телефона необязателен.

Интересно, что кроме голосовых звонков в Telegram 3.18 также появилась возможность прямого контроля качества отправляемого видео.

Обновленный Telegram для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.