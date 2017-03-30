Twitter исключил из 140-символьного лимита имена пользователей в ответных твитах

Команда платформы микроблогов Twitter официально объявила о скором ослаблении требований к ограничению в 140 символов на твит. Напомним, в прошлом году в 140 символах перестали учитываться ссылки на фото GIF-файлы, опросы, цитаты твитов и тому подобный контент. Теперь речь идет об именах пользователей в ответных твитах.





То есть, если вы отвечаете пользователю или группе, все эти "@username" не будут отнимать у вас драгоценные символы и ограничивать свободу самовыражения еще больше. Само ограничение будет касаться только непосредственного текста ответа.

Имена пользователей, которым адресован ответ теперь будут видны над текстом твита, а не в нем. В окне написания твита при этом отображаются участники переписки.

Обновление начало распространяться для веб-версии twitter.com, а также мобильных приложений Twitter для iOS и Android.