Apple выпустила первую публичную бета-версию macOS Sierra 10.12.5

Компания Apple выпустила первую публичную бета-версию десктопной операционной системы macOS Sierra 10.12.5. Публичная бета-версия стала доступна после нескольких дней закрытого тестирования разработчиками и спустя неделю после выхода macOS Sierra 10.12.4 с ночным режимом.





Получить доступ к бета-тесту можно через сайт Apple Beta Software Program, зарегистрировавшись при помощи своего Apple ID, а зарегистрированные пользователи — через стандартный механизм обновления в Mac App Store.

Согласно записке о выпуске, сопровождающей macOS Sierra 10.12.5, она станет небольшим обновлением с акцентом на "подкапотные" изменения, повышение стабильности, совместимости, безопасности, исправление ошибок и недочетов.