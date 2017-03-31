Apple выпустила первую публичную бета-версию macOS Sierra 10.12.5

Компания Apple выпустила первую публичную бета-версию десктопной операционной системы macOS Sierra 10.12.5. Публичная бета-версия стала доступна после нескольких дней закрытого тестирования разработчиками и спустя неделю после выхода macOS Sierra 10.12.4 с ночным режимом.


Получить доступ к бета-тесту можно через сайт Apple Beta Software Program, зарегистрировавшись при помощи своего Apple ID, а зарегистрированные пользователи — через стандартный механизм обновления в Mac App Store.

Согласно записке о выпуске, сопровождающей macOS Sierra 10.12.5, она станет небольшим обновлением с акцентом на "подкапотные" изменения, повышение стабильности, совместимости, безопасности, исправление ошибок и недочетов.

Источник
Apple
Теги
Apple MACOS macOS Sierra macOS Sierra 10.12.5

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