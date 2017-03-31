Snapchat запускает поиск по Историям

Разработчики популярного приложения Snapchat представили новую возможность, которую Facebook еще не успел скопировать — поиск по Историям. Теперь пользователи смогут искать интересные истории, посвященные какому-то событию, или сделанные в определенном месте и просто вводя различные поисковые слова.

Как обещают разработчики, поиск производится более чем по миллиону уникальных Историй в Snapchat. В поиске задействуются технологии машинного обучения.

Таким образом, в дополнение к специально подобранным Историям, пользователь может найти и посмотреть местную баскетбольную игру, проверить обстановку в любимом баре, посмотреть любимые шоу и так далее.

Поиск по Историям начнет распространяться с сегодняшнего дня в некоторых городах, каких именно разработчики не уточнили.