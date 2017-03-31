Xiaomi Mi 5C начал обновляться до Android 7.1 Nougat

Компания Xiaomi начала распространение обновления прошивки смартфона Xiaomi Mi 5C до свежей версии Android 7.1 Nougat, как и было обещано во время анонса. Об этом Xiaomi сообщила через собственный аккаунт в Weibo, китайского аналога Twitter.


Напомним, Xiaomi Mi 5C дебютировал в конце февраля и стал первым смартфоном Xiaomi на ее первом фирменном процессоре Surge S1. Модель является наследником Xiaomi Mi 4C, вышедшем в конце 2015 года. Смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке.

Xiaomi Mi 5C оснащается 5,15-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 12-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал фирменный восьмиядерный процессор Xiaomi Surge S1 с тактовой частотой 2,2 ГГц и графикой Mali-T860, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Емкость аккумулятора составила 2860 мАч.

Источник
Xiaomi
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi 5C Android 7.1 Nougat

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