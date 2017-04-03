Apple выпустила iOS 10.3.1 с исправлением ошибок

Компания Apple выпустила обновление своей мобильной платформы — iOS 10.3.1. Этот апдейт вышел спустя всего неделю после довольно крупного релиза iOS 10.3, принесшего новую файловую систему APFS ( Apple File System) и функцию поиска AirPods в приложении «Найти iPhone».



Обновление iOS 10.3.1 доступно "по воздуху" для всех пользователей iOS 10, кроме того, его можно скачать через iTunes.

Судя по описанию Apple, сопровождающему релиз, в апдейте iOS 10.3.1 исправляются ошибки и проведена работа над повышением безопасности iPhone и iPad.  В частности, решена проблема с загрузкой  iOS 10.3 "по воздуху" на смартфоны  iPhone 5 и 5c.

Источник
Apple
Теги
смартфон планшет Apple IOS iOS 10 iOS 10.3

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