Apple выпустила iOS 10.3.1 с исправлением ошибок

Компания Apple выпустила обновление своей мобильной платформы — iOS 10.3.1. Этот апдейт вышел спустя всего неделю после довольно крупного релиза iOS 10.3, принесшего новую файловую систему APFS ( Apple File System) и функцию поиска AirPods в приложении «Найти iPhone».







Обновление iOS 10.3.1 доступно "по воздуху" для всех пользователей iOS 10, кроме того, его можно скачать через iTunes.

Судя по описанию Apple, сопровождающему релиз, в апдейте iOS 10.3.1 исправляются ошибки и проведена работа над повышением безопасности iPhone и iPad. В частности, решена проблема с загрузкой iOS 10.3 "по воздуху" на смартфоны iPhone 5 и 5c.