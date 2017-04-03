Роскачество создало стандарт для мобильных приложений

Роскачество (АНО «Российская система качества») работает над государственным стандартом качества для мобильных приложений. На данный момент уже готов проект стандарта и методики тестирования мобильных приложений.





Всего в стандарте учитывается более 100 показателей, в том числе, требования к производительности, функциональности, навигации по приложению, сбору персональных данных. Например, пользователю должна быть предоставлена возможность контролировать сбор личной информации и доступ к ней, а также приложение должно предупреждать, если действия могут иметь серьезные необратимые последствия.

Как сообщает пресс-служба Роскачества, стандарт создается совместно с отечественными и мировыми организациями в области тестирования и стандартизации программного обеспечения. В процессе разработки стандарта, использовались более десяти отечественных стандартов ГОСТ Р, шесть международных стандартов ISO, гайдлайны, методики и руководства по разработке информационных продуктов Apple, Google, OWASP, AQaA и других.

В целом, стандарт содержит рекомендации разработчиками по созданию мобильных приложений, а также методику тестирования, используемую экспертами лаборатории Роскачества для исследования приложений. Как ожидают в Роскачестве, через три года стандарт может получить статус ГОСТа.