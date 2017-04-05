WhatsApp собирается запустить собственную платежную систему

На официальном сайте популярнейшего мессенджера WhatsApp появилась вакансия — требуются специалисты знакомые с цифровыми транзакциями, интерфейсами UPI и BHIM. Упоминается также банковская сфера. Журналисты предполагают, что речь идет о полноценном мобильном платежном сервисе, который готовит к запуску WhatsApp.

На данный момент вакансии открыты в Индии. Искомый специалист также должен говорить на Английском языке и Хинди, а также хорошо знать культуру Индии. Если сервис действительно существует, то обкатывать его будут скорее всего именно здесь.

В Индии, кстати, насчитывается, более 200 миллионов пользователей WhatsApp.