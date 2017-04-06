Apple запускает приложение Clips для обработки видео на iPhone и iPad

Компания Apple выпускает новое приложение Clips для iPhone и iPad. Оно должно стать доступно сегодня для загрузки в App Store. Приложение предназначено для обработки видео на смартфоне или планшете различными эффектами, сочетая видеоклипы, фотографии и музыку.





С функцией «Живые заголовки» в Clips можно создавать анимированные субтитры при помощи голоса, надиктовывая текст на 36 языках. Возможно объединение несколько роликов в один без сложных инструментов редактирования. По нажатию одной кнопки можно сделать снимок или видеозапись, или добавить фото из медиатеки. Затем доступны художественные фильтры, облачка с текстом, фигуры, эмодзи и так далее. Можно добавлять полноэкранные постеры с анимированным фоном и настраиваемым текстом.

Пользователю доступны десятки музыкальных дорожек, автоматически подстраивающиеся под длину видео. Получившимся роликом можно быстро поделиться в соцсетях, отправить через мессенджер и так далее.

Приложение Clips появится для бесплатной загрузки в App Store. Оно поддерживает iPhone 5s и новее, новый 9,7-дюймовый iPad, все iPad Air и iPad Pro, iPad mini 2 и новее, а также iPod touch 6-го поколения. На устройствах должна быть установлена iOS 10.3.