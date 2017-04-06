Обновление Windows 10 Creators Update стало доступно для загрузки
Компания Microsoft сделала доступным для загрузки обновление Windows 10 Creators Update для первых пользователей. Кроме того, для разработчиков выпущен специальный обновленный пакет Creators Update SDK для создания приложений с использованием новых возможностей платформы.
Запуск апдейта будет проводиться постадийно. Сейчас его могут скачать вручную и установить пользователи, не желающие ждать автоматику.
Для ПК обновление начнет автоматически распространяться 11 апреля, как и сообщалось ранее, а вот для смартфонов на базе Windows 10 Mobile он станет доступен начиная с 25 апреля, опять-таки постепенно.
Creators Update представляет собой крупное обновление для операционной системы Windows 10, ранее известное под кодовым названием Redstone 2. Основное внимание в обновлении уделяется расширению творческих возможностей вообще и работе с 3D-контентом в частности. Нас ожидает новый Paint, полноценный игровой режим, продвинутый книжный магазин, обновленный браузер Edge, улучшенная система защиты от киберугроз и многое другое.
Обновление будет предлагаться бесплатно для пользователей Windows 10 — на ПК, планшетах, смартфонах, HoloLens и так далее. Интересно, что в 2017 году пользователей Windows ожидает еще один масштабный апдейт, известный сейчас под кодовым названием Redstone 3. Он должен выйти ближе к концу года — в сентябре-ноябре.