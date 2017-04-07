Samsung Galaxy Tab S2 8.0 и 9.7 начали обновляться до Android 7.0 Nougat

После выпуска обновления до Android 7.0 Nougat для топовых смартфонов, компания Samsung начала распространять прошивку с Nougat для планшетов Galaxy Tab S2. Об этом сообщил профильный ресурс SamMobile.


По данным источника, апдейт доступен для Samsung Galaxy Tab S2 8.0 (маркировка SM-T715) в Италии и Galaxy Tab S2 9.7 (маркировка SM-T810) в Германии.

Помимо стандартных новшеств Android 7.0 Nougat, прошивка приносит игровой Game Launcher, повышенную производительность и освеженный пользовательских интерфейс с улучшенными оповещениями и быстрым доступом к настройкам.

Источник
SamMobile
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