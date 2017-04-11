Исчезающие Instagram Direct добавлены в обычные сообщения

Команда фотосервиса Instagram сообщила о запуске обновленной версии самоуничтожающихся сообщений Direct. Теперь исчезающие фото и видео будут отображаться в одной цепочке вместе с текстовыми сообщениями и постами, которыми пользователь и его друзья поделились друг с другом.

При получении исчезающего сообщения оно будет выделено синим во входящей папке. Новая версия Direct появилась в обновленном приложении Instagram 10.16 для iOS и Android.

Приложение Instagram для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.