Исчезающие Instagram Direct добавлены в обычные сообщения

Команда фотосервиса Instagram сообщила о запуске обновленной версии самоуничтожающихся сообщений Direct. Теперь исчезающие фото и видео будут отображаться в одной цепочке вместе с текстовыми сообщениями и постами, которыми пользователь и его друзья поделились друг с другом.

При получении исчезающего сообщения оно будет выделено синим во входящей папке. Новая версия Direct появилась в обновленном приложении Instagram 10.16 для iOS и Android.


Приложение Instagram для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Instagram
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS фото INSTAGRAM

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