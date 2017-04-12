Huawei уже тестирует Android O на Mate 9

Компания Huawei не теряет времени даром и уже проводит внутренние тесты грядущей версии Android O на своем фаблете Mate 9. Об этом сообщил один из пользователей сообщества мобильных разработчиков XDA Developers.

На одном из фото можно увидеть режим "картинка-в-картинке", доступный только в Android O. Таки ранние тесты дают надежду на выпуск обновления для Huawei Mate 9 вскоре после того, как Google выпустит финальную версию Android O.

Напомним, Google представила превью Android O для разработчиков в конце марта. Выход превью Android O состоялся спустя год после публикации первых подробностей о Android 7.0 Nougat, тогда известной как Android N.

Android O приносит несколько заметных новшеств. Среди них — каналы оповещений, "картинка-в-картинке", адаптивные пиктограммы. Каналы оповещений позволят разработчикам предоставлять пользователю больше свободы над типами оповещений и из поведением. Также разработчикам становятся доступны новые API, включая автозаполнение. Отдельно стоит отметить проведенную работу над оптимизацией энергопотребления. Для этого были внедрены дополнительные ограничения на то, какие действия могут выполнять приложения в фоновом режиме.

Превью Android O доступно для Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Pixel, Pixel XL и Pixel C на сайте для разработчиков. Стабильные релиз запланирован на третий квартал 2017 года.

Источник
XDA Developers
Теги
смартфон ANDROID Huawei Huawei Mate 9 Android O

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших компактных смартфонов: для всех, кто устал от «лопат»

16 марта

5 лучших смартфонов весны 2017

9 марта

5 отличных cмартфонов, которые обязательно нужно купить, но не в России

15 марта

Золотой Huawei P9 с кожей аллигатора символизирует дружбу Китая и России

18 января

Мощный Huawei Honor 8 Pro представлен официально

5 апреля

Объявлена российская цена Huawei P10 lite

11 апреля
Из рубрикиПриложения
Microsoft представит новые гаджеты 2 мая
Google Cloud Search появился для iPhone и iPad
Microsoft окончательно убила Windows Vista

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 110
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 72
5 процессоров Intel Kaby Lake для сборки игрового компьютера 58
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 41
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 39