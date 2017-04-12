Huawei уже тестирует Android O на Mate 9

Компания Huawei не теряет времени даром и уже проводит внутренние тесты грядущей версии Android O на своем фаблете Mate 9. Об этом сообщил один из пользователей сообщества мобильных разработчиков XDA Developers.

На одном из фото можно увидеть режим "картинка-в-картинке", доступный только в Android O. Таки ранние тесты дают надежду на выпуск обновления для Huawei Mate 9 вскоре после того, как Google выпустит финальную версию Android O.

Напомним, Google представила превью Android O для разработчиков в конце марта. Выход превью Android O состоялся спустя год после публикации первых подробностей о Android 7.0 Nougat, тогда известной как Android N.

Android O приносит несколько заметных новшеств. Среди них — каналы оповещений, "картинка-в-картинке", адаптивные пиктограммы. Каналы оповещений позволят разработчикам предоставлять пользователю больше свободы над типами оповещений и из поведением. Также разработчикам становятся доступны новые API, включая автозаполнение. Отдельно стоит отметить проведенную работу над оптимизацией энергопотребления. Для этого были внедрены дополнительные ограничения на то, какие действия могут выполнять приложения в фоновом режиме.

Превью Android O доступно для Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Pixel, Pixel XL и Pixel C на сайте для разработчиков. Стабильные релиз запланирован на третий квартал 2017 года.