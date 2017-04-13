Цифра дня: Сколько человек используют Истории Instagram ежедневно

Цифра дня:

200 000 000

человек используют Истории Instagram ежедневно.

Команда фото-сервиса Instagram похвасталась популярностью своего раздела Stories (Истории) и представила новые инструменты для него. По словам разработчиков, сейчас более 200 миллионов человек просматривает истории своих друзей и интересующих их аккаунтов в Instagram.

Для сравнения, ориентировочное количество пользователей Snapchat сейчас составляет около 158 миллионов, а именно у Snapchat разработчики Instagram "позаимствовали" Истории.

Что касается новых инструментов, то появились возможности создания "селфи-стикеров" для добавления в истории, его можно добавлять на фото или видео. Кроме того, заработали геостикеры для четырех дополнительных городов — Чикаго, Лондона, Мадрида и Токио, быстрый способ открыть любимые стикеры, проведя вправо, коснувшись смайлика, а также таймер в режиме «Свободные руки».

Обновления доступны в приложении Instagram версии 10.6 для iOS и Android в  App Store и Google Play.

Источник
Instagram
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS INSTAGRAM

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