Dropbox для Android научился сканировать документы

Команда облачного сервиса Dropbox выпустила полезное обновление для Android-клиента — возможность сканирования документов прямо из мобильного приложения. В версии для iOS уже работала ранее.





Теперь Dropbox для Android позволяет сканировать документы, бланки и квитанции с помощью встроенной камеры и переводить это все в формат PDF. Снимок изначально можно обрезать, повернуть, а также объединить несколько фото в один документ.

Для пользователей Dropbox Business поддерживается поиск ключевых слов по сканам. Кроме того, в приложении появилась возможность открывать для предпросмотра изображения в форматах RAW.

Обновленное приложение Dropbox для Android доступно для бесплатной загрузки в Google Play.