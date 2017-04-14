Dropbox для Android научился сканировать документы

Команда облачного сервиса Dropbox выпустила полезное обновление для Android-клиента — возможность сканирования документов прямо из мобильного приложения. В версии для iOS уже работала ранее.


Теперь Dropbox для Android позволяет сканировать документы, бланки и квитанции с помощью встроенной камеры и переводить это все в формат PDF. Снимок изначально можно обрезать, повернуть, а также объединить несколько фото в один документ.

Для пользователей Dropbox Business поддерживается поиск ключевых слов по сканам. Кроме того, в приложении появилась возможность открывать для предпросмотра изображения в форматах RAW.

Обновленное приложение Dropbox для Android доступно для бесплатной загрузки в Google Play.

Источник
Dropbox
Теги
смартфон ANDROID планшет сканер DROPBOX

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