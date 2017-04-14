Windows 10 Creators Update выйдет для 13 смартфонов

Компания Microsoft официально объявила о том, какие именно смартфоны получат обновление Windows 10 Creators Update. Итак, апдейт будет доступен только для 13 моделей смартфонов.


Это следующие модели:

  • Alcatel Idol 4S
  • Alcatel OneTouch Fierce XL
  • HP Elite x3
  • Microsoft Lumia 550
  • Microsoft Lumia 640
  • Microsoft Lumia 640 XL
  • Microsoft Lumia 650
  • Microsoft Lumia 950
  • Microsoft Lumia 950 XL
  • Mouse Computer MADOSMA Q601
  • SoftBank 503LV
  • Trinity NuAns NEO
  • VAIO Phone Biz

Как подчеркивает Microsoft, устройства, не вошедшие в этот список не получат официального обновления Windows 10 Creators Update, также как и будущих тестовых сборок в рамках Windows Insider Program.

Напомним, Microsoft начала автоматически распространять Windows 10 Creators Update для пользователей ПК 11 апреля, а неделю назад обновление стало доступно для загрузки вручную пользователям. Начиная с 25 апреля Windows 10 Creators Update постепенно станет доступен для смартфонов на базе Windows 10 Mobile.

Источник
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