Windows 10 Creators Update выйдет для 13 смартфонов

Компания Microsoft официально объявила о том, какие именно смартфоны получат обновление Windows 10 Creators Update. Итак, апдейт будет доступен только для 13 моделей смартфонов.





Это следующие модели:

Alcatel Idol 4S

Alcatel OneTouch Fierce XL

HP Elite x3

Microsoft Lumia 550

Microsoft Lumia 640

Microsoft Lumia 640 XL

Microsoft Lumia 650

Microsoft Lumia 950

Microsoft Lumia 950 XL

Mouse Computer MADOSMA Q601

SoftBank 503LV

Trinity NuAns NEO

VAIO Phone Biz

Как подчеркивает Microsoft, устройства, не вошедшие в этот список не получат официального обновления Windows 10 Creators Update, также как и будущих тестовых сборок в рамках Windows Insider Program.

Напомним, Microsoft начала автоматически распространять Windows 10 Creators Update для пользователей ПК 11 апреля, а неделю назад обновление стало доступно для загрузки вручную пользователям. Начиная с 25 апреля Windows 10 Creators Update постепенно станет доступен для смартфонов на базе Windows 10 Mobile.