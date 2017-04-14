Windows 10 Creators Update выйдет для 13 смартфонов
Компания Microsoft официально объявила о том, какие именно смартфоны получат обновление Windows 10 Creators Update. Итак, апдейт будет доступен только для 13 моделей смартфонов.
Это следующие модели:
- Alcatel Idol 4S
- Alcatel OneTouch Fierce XL
- HP Elite x3
- Microsoft Lumia 550
- Microsoft Lumia 640
- Microsoft Lumia 640 XL
- Microsoft Lumia 650
- Microsoft Lumia 950
- Microsoft Lumia 950 XL
- Mouse Computer MADOSMA Q601
- SoftBank 503LV
- Trinity NuAns NEO
- VAIO Phone Biz
Как подчеркивает Microsoft, устройства, не вошедшие в этот список не получат официального обновления Windows 10 Creators Update, также как и будущих тестовых сборок в рамках Windows Insider Program.
Напомним, Microsoft начала автоматически распространять Windows 10 Creators Update для пользователей ПК 11 апреля, а неделю назад обновление стало доступно для загрузки вручную пользователям. Начиная с 25 апреля Windows 10 Creators Update постепенно станет доступен для смартфонов на базе Windows 10 Mobile.
ИсточникWindows Blogs