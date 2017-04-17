Список покупок «Купи батон!» вышел для Mac

Разработчики довольно известного приложения «Купи батон!» для составления списков покупок объявили о выходе версии приложения для компьютеров на базе macOS. Ранее сервисом можно было пользоваться с мобильных приложений под iOS и Android или через веб-интерфейс, удобство которого оставляло желать лучшего.


В приложении «Купи батон!» под Mac доступны все обычные функции сервиса — можно добавлять в списки новые продукты, редактировать и удалять их, менять названия списков, создавать новые списки и удалять старые, пользоваться словарем продуктов и синхронизировать изменения в списках с другими устройствами.


Чтобы открыть на Mac списки покупок с мобильного, потребуется зайти в меню левом верхнем углу, выбрать «Аккаунт» и авторизоваться с тем же логином и PIN-ом, что и в мобильном приложении.

Приложение «Купи батон!» доступно для бесплатной загрузки в Mac App Store.

Источник
Купи батон!
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