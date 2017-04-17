Nokia 6 начал обновляться до Android 7.1.1 Nougat

Смартфон Nokia 6 начал получать обновление прошивки со свежей версией операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Об этом сообщили некоторые пользователи смартфона.





До настоящего момента Nokia 6 работ производилась под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Напомним, Nokia 6 стал первым смартфоном под брендом Nokia, которую представила HMD. Пока модель продается только в Китае, хотя на выставке MWC 2017 и была объявлена международная версия.

В мае 2016 года Nokia сообщила о заключении стратегического лицензионного соглашения с финской HMD относительно интеллектуальной собственности и бренда, в рамках которого HMD сможет создавать телефоны и планшеты нового поколения под брендом Nokia в течение следующих десяти лет.