Nokia 6 начал обновляться до Android 7.1.1 Nougat

Смартфон Nokia 6 начал получать обновление прошивки со свежей версией операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Об этом сообщили некоторые пользователи смартфона.


До настоящего момента Nokia 6 работ производилась под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Напомним, Nokia 6 стал первым смартфоном под брендом Nokia, которую представила HMD. Пока модель продается только в Китае, хотя на выставке MWC 2017 и была объявлена международная версия.

В мае 2016 года Nokia сообщила о заключении стратегического лицензионного соглашения с финской HMD относительно интеллектуальной собственности и бренда, в рамках которого HMD сможет создавать телефоны и планшеты нового поколения под брендом Nokia в течение следующих десяти лет.

Источник
AndroidSoul
Теги
смартфон ANDROID Nokia HMD Nokia 6 Android 7.1.1 Nougat

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