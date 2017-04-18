Snapchat запустил эмодзи дополненной реальности для видео

Разработчики популярного приложения Snapchat представили новую возможность — добавление виртуальных объектов дополненной реальности на видео. В отличие от прошлогодних World Lenses с меньшей функциональностью, новые World Lenses позволяют разметить несколько 3D-объектов при съемке видео и двигаться вокруг них, как будто они настоящие.


Они доступны через раздел камеры, первыми идут похожие на эмодзи изображения вроде радостной радуги, печального облака, кофейной кружки и тому подобного. Нажав и удержав нужный объект, его можно перемещать и менять размер на месте съемки. После размещения объекта, можно начать снимать видео, и даже идти вокруг объекта для обзора со всех сторон. Помимо 3D-эмодзи также доступны крупные надписи.

Источник
Snapchat
Теги
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