Microsoft подписалась на два крупных обновления Windows в год

Компания Microsoft прояснила свои планы по обновлению Windows. Она подтвердила, что будет выпускать по два больших обновления операционной системы в год.





Интересно, что речь идет все еще о Windows 10, поскольку софтверный гигант не собирается переходить к Windows 11 и далее по списку, по крайней мере пока. Ранее Microsoft уже позиционировала Windows 10 как "последнюю версию Windows".

Microsoft будет выпускать обновления в марте и сентябре ежегодно. При этом каждый функциональный релиз будет обслуживаться и поддерживаться в течение 18 месяцев, то есть полутора лет.

Таким образом, слухи о выходе апдейта под кодовым названием Redstone 3 в сентябре текущего года нашли официальное подтверждение.