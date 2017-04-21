Мобильное Облако Mail.Ru стало дружелюбнее к планшетам

Команда Mail.Ru выпустила обновленную версию приложения Облако Mail.Ru для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Данный апдейт приносит новую концепцию сервиса на планшеты. Напомним, команда сервиса запустила переработанный интерфейс для смартфонов в декабре прошлого года.





В результате, приложение смещает фокус на удобное хранение фото и видео на мобильных устройствах и призвано заменить стандартное фотоприложение. Открыв приложение пользователь первым делом видит галерею. Фото и видео в ней группируются по временным интервалам — день, неделя, месяц, год.

В обновленном Облаке поддерживается синхронизация. Файлы, которые пользователь «разложил» по папкам на смартфоне, доступны в тех же папках на планшете. Показывается статистика — суммарный вес фото- и видеофайлов, сколько снимков и записей сделано за тот или иной промежуток времени.

Обновленное Облако Mail.Ru для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.