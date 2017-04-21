РЖД запустила приложение под iOS и Windows Mobile для покупки билетов на поезд

РЖД (Российские железные дороги) представила в рамках "Пассажирского форума-2017" в Москве мобильное приложение "РЖД Пассажирам" . Это официальное приложение по продаже билетов на поезда для платформ iOS и Windows Mobile.

Отметим, что в прошлом году от РЖД вышло приложение "Билеты на поезд" на Android. Новое приложение "РЖД Пассажирам" имеет единую базу пользователей с сайтом РЖД, и, если пользователь ранее приобретал электронные билеты на сайте, регистрация в мобильном приложении не требуется.

В приложении можно приобрести билеты за бонусные баллы, отслеживать свой бонусный счет, покупать и применять транспортные карты, хранить свои электронные билеты. Доступны дополнительные опции, такие как навигация внутри зданий вокзалов, показ объявлений об изменении расписания поездов, часто задаваемые вопросы. Навигация доступна на 9 московских вокзалах, кроме приложения на платформе Windows Mobile.

Приложение "РЖД Пассажирам" под iOS доступно для бесплатной загрузки в App Store.