Tele2 предлагает смотреть контент на брудершафт

Оператор Tele2 помог запустить для российских пользователей мобильное приложение Dabkick для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Оно позволяет одновременно просматривать фотографии и видео, слушать музыку и обсуждать контент в режиме реального времени. Как смело заявляет оператор, это уникальное в своем роде приложение.





Вместо голосовых и видеозвонков приложение предлагает «медиазвонок» Media Call. В рамках такого звонка пользователи могут смотреть или слушать контент, одновременно обсуждая его или другие насущные темы. Такой подход позволяет избежать ситуаций, когда один пользователь отправляет другому ссылку на "интересный видосик", а получатель смотрит его в удобное время, то есть никогда.

Приложение Dabkick работает в сетях стандарта 3G/4G и может единовременно связывать на одном «медиазвонке» до 100 тысяч участников. Делиться можно музыкой и видео, находящимися в свободном доступе, например на Youtube, или своими фотографиями.

Чтобы начать пользоваться Dabkick, потребуется пройти процедуру регистрации. Друзьям без установленного приложения можно отправить через Dabkick приглашение в виде SMS или по электронной почте.

Приложение Dabkick для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.