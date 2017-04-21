WhatsApp научил Siri зачитывать сообщения

Команда популярного мессенджера WhatsApp добавила новую возможность в приложение, которую давно ждали пользователи мобильных устройств Apple. Теперь пользователи iPhone могут попросить Siri прочитать последние сообщения в WhatsApp и получить ответ человеческим голосом.







Для этого требуется, чтобы устройство работало под управлением ОС iOS версии 10.3 или выше. Кроме того, были произведены улучшения в дизайне вкладок Звонки, Данные контакта и Данные группы. появилась возможность одновременно выбирать несколько статусов на экране Мои Статусы, чтобы переслать или удалить их, а также поддержка персидского языка.

Приложение WhatsApp для iOS доступно для бесплатной загрузки в App Store.